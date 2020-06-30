Появились подробности гибели 24-летнего Владислава Кравченко, которого на улице подстрелил неадекватный мужчина

Об этом пишет издание Днепр час.

Трагедия произошла в Новомосковске 28 июня. 24-летний Владислав Кравченко попытался защитить от неадекватного мужчины прохожих.

Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм Владислав скончался в больнице.

Выяснилось, что душегубом оказался 42-летний местный житель, который переделал стартовый пистолет под травматический.

Стрелку предъявили обвинения сразу по двум статьям. По данным осведомленных инсайдеров, стрелявший находится на учете у врача-психиатра. В полиции эту информации не комментировали.

Позже в соцсетях начали всплывать скандальные подробности трагедии. Выяснилось, что 24-летнего Влада могли спасти, но ни одна скорая не остановилась.

"2 скорые не остановились, сказали у них вызов, а Влад истекал кровью. Потом врачи сказали в Новике, что нет лекарств, поехали в Днепр и там не было, поехали в Запорожье и там тоже,в итоге у Влада остановилось сердце..", - написала пользователь с никнеймом "Мамка Снайпера" и добавила, что стрелок - бывший полицейский, который не первый раз пристает к прохожим на улице.

«Владислав вступился за людей, пытался защитить от неуравновешенного человека, который стоит на учете в психиатрии. Этот человек был вооружен нелегальным переработанным травматическим пистолетом. Пуля перебила артерию Владу. Еще утром все вместе искали лекарства для свертывания крови, но они не помогли. Помню Влада по нашей волонтерской деятельности в 2014 — 2015 годах. Активно помогал, поддерживал. И вот снова проявил свои лучшие качества, пытался защитить людей», - прокомментировал трагедию друг погибшего.

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