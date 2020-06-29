На место ЧП съехалось все руководство полиции

Жена депутата погибла от выстрела в голову из травматического оружия

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

Утром в понедельник, 29 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в доме по переулку Урожайному, выстрелом в голову покончила с собой женщина.

Так, 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж, 34-летний депутат Николаевского областного совета от партии "Батькивщина", в момент инцидента находился в доме. По его словам, женщина совершила самоубийство. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции. На помощь им прибыли оперативники уголовного розыска ГУ Нацполиции, а также съехалось практически всё руководство полиции.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

По данным издания «Преступности.НЕТ», самоубийство совершила Кристина Ивануна, жена депутата Игоря Ивануна.

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