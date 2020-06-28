На Донбассе погиб украинский воин
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.
Согласно информации, агрессор неоднократно нарушал Минские соглашения и отрывал огонь по украинских позициях с запрещенного оружия. В результате подрыва неизвестного взрывного устройства на передовой погиб украинец, а еще несколько получили ранения.
"К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - говориться в сообщении.
Погибшим оказался Иван Дедюх - сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". 37-летний уроженец Тернополя стоял на защите Украины с самого начала боевых действий на Донбассе.
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Друг погибшего настоятель каплицы-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Андрей Любунь также выразил свои соболезнования.
"Ваня, друг, покойся с миром! Царство Небесное и вечная память героям", - сообщил он.
Ранее мы сообщали, что в зоне проведения ООС под вражеским обстрелом погиб 25-летний украинский матрос Илья Струк.
25-летний парень был уроженцем села Латничье в Волынской области. Во время боевого дежурства он попал под вражеский обстрел и получил смертельное пулевое ранение.
Напомним, Украина потеряла 38-летнего защитника, трагические детали с передовой: "Вечная память герою!".
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