В сети появилось видео, на котором показаны результаты работы разведывательных коптеров ВСУ

На видео было зафиксировано перемещение групп террористов "Л/ДНР" по позициях, которые четко видны на кадрах аэросъемки.

Видео было обнародовано на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В сообщении под публикацией видео уточнили, что на фронте сейчас катастрофически не хватает малых беспилотных аппаратов, которые демонстрируют колоссальную эффективность в борьбе с врагом.

"На видео – наглядный пример их повседневной работы и, конечно, десяток российских наемников. Эти малые современные аппараты дают возможность видеть врага с высоты: идеально разглядеть его позицию; увидеть слабые места и вооружение; посчитать примерное количество личного состава оккупантов", – отметили волонтеры.

Коптери рятують життя військових На фронті катастрофічно не вистачає малих безпілотних апаратів – коптерів! На відео наочний приклад їхньої повсякденної роботи й, звісно, десяток російських найманців. Ці малі сучасні апарати дають унікальну можливість бачити ворога з висоти: ідеально розгледіти його позицію; побачити слабкі місця та озброєння; порахувати приблизну кількість особового складу окупантів. У свій час вони змінили хід війни й далі ефективно використовуються. Жодний підрозділ, чи то Альфа, ГУР, ССО, піхота чи розвідники, не уявляють своєї повсякденної служби без цих сучасних гаджетів, які вже іменують – технічний засіб розвідки. Ми ще не раз вам покажемо переможні моменти застосування коптерів, а поки просимо вас долучитись до спільної справи. Вартість одного коптера – 40 тисяч гривень. Допомогти військовим ви можете тут: https://savelife.in.ua/donate/ Фонд «Повернись живим» Gepostet von Повернись живим am Freitag, 26. Juni 2020

Также они напомнили, что в свое время подобные коптеры изменили ход войны и продолжают помогать украинским защитникам разоблачать вражеские позиции. Благодаря таким устройствам план врага постоянно проваливается.

И теперь ни одно подразделение, включая "Альфу", ГУР, ССО, пехоту и разведчиков, не представляют своей повседневной службы без этих современных гаджетов, которые называют техническим средством разведки.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

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