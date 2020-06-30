В сети появилось видео, на котором показаны результаты работы разведывательных коптеров ВСУ
На видео было зафиксировано перемещение групп террористов "Л/ДНР" по позициях, которые четко видны на кадрах аэросъемки.
Видео было обнародовано на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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В сообщении под публикацией видео уточнили, что на фронте сейчас катастрофически не хватает малых беспилотных аппаратов, которые демонстрируют колоссальную эффективность в борьбе с врагом.
"На видео – наглядный пример их повседневной работы и, конечно, десяток российских наемников. Эти малые современные аппараты дают возможность видеть врага с высоты: идеально разглядеть его позицию; увидеть слабые места и вооружение; посчитать примерное количество личного состава оккупантов", – отметили волонтеры.
Также они напомнили, что в свое время подобные коптеры изменили ход войны и продолжают помогать украинским защитникам разоблачать вражеские позиции. Благодаря таким устройствам план врага постоянно проваливается.
И теперь ни одно подразделение, включая "Альфу", ГУР, ССО, пехоту и разведчиков, не представляют своей повседневной службы без этих современных гаджетов, которые называют техническим средством разведки.
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