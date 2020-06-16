Российско-террористические войска "Л/ДНР" продолжают нести серьезные потери на Донбассе
Об этом пишет Politeka.net.
Об очередном успехе бойцов ВСУ в своем личном Facebook сообщил ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук.
Он опубликовал видеоролик, на котором можно увидеть ликвидацию боевой позиции российско-оккупационных войск "Л/ДНР".
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На ролике видно, как бойцы ВСУ точным выстрелом из ракетного комплекса уничтожили здание, в котором прятался российский снайпер.
"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в здании", - подписал Рымарук опубликованное видео.
Украинцы мгновенно отреагировали на публикацию и поблагодарили силы ООС за успешную работу на передовой.
"ПТУР, на это можно вечно смотреть, вата горит хорошо", "Перегрелся на солнце", "Хорошо летит, хорошо горит", "Дорога на Петровку!", "Красава!", "Хоть кто-то в этом Facebook радует и вдохновляет", "Желаем снайперу крепкого здоровья", "Красота", "И только лапти разлетелись по сторонам", "Хорошая новость", "Спасибо. Слава Украине!", "Покинула нас очередная муха, пускай земля ему будет камнем", - написали они в комментариях.
Также мы писали, что бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар, уничтожив целый взвод вражеских разведчиков на Донбассе. Об этом он написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».
Он поделился скринами публикаций сепаратистов из соцсетей, в которых они жаловались на ликвидацию разведгруппы боевиков украинскими бойцами. Оккупанты пишут, что в районе Санжаровки ВСУ нанесли минометный удар по блиндажу террористов, в котором находилось семеро человек. Все боевики в результате атаки были ликвидированы.
Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.
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Также Politeka писала, что военная колонна РФ вторглась в Украину, срочное обращение штаба ООС