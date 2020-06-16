Российско-террористические войска "Л/ДНР" продолжают нести серьезные потери на Донбассе

Об этом пишет Politeka.net.

Об очередном успехе бойцов ВСУ в своем личном Facebook сообщил ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук.

Он опубликовал видеоролик, на котором можно увидеть ликвидацию боевой позиции российско-оккупационных войск "Л/ДНР".

На ролике видно, как бойцы ВСУ точным выстрелом из ракетного комплекса уничтожили здание, в котором прятался российский снайпер.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в здании", - подписал Рымарук опубликованное видео.

Украинцы мгновенно отреагировали на публикацию и поблагодарили силы ООС за успешную работу на передовой.

"ПТУР, на это можно вечно смотреть, вата горит хорошо", "Перегрелся на солнце", "Хорошо летит, хорошо горит", "Дорога на Петровку!", "Красава!", "Хоть кто-то в этом Facebook радует и вдохновляет", "Желаем снайперу крепкого здоровья", "Красота", "И только лапти разлетелись по сторонам", "Хорошая новость", "Спасибо. Слава Украине!", "Покинула нас очередная муха, пускай земля ему будет камнем", - написали они в комментариях.

Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла простий в користуванні, практичний і мобільний пристрій спостереження. Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над рускімі. Дталі скоро на сторінці фонду. Будьте чемними, допомагайте армії￼. P.s. Рускіє, я знаю що ви мене читаєте, відос полетів як доказ по опєратівним сводкам, фотки зроблені вами ви вже довго аналізуєте і таке інше. Але ригати ви будете ще довго, це я вам обіцяю. Ги)))) Gepostet von Andrii Rymaruk am Montag, 15. Juni 2020

Также мы писали, что бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар, уничтожив целый взвод вражеских разведчиков на Донбассе. Об этом он написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Он поделился скринами публикаций сепаратистов из соцсетей, в которых они жаловались на ликвидацию разведгруппы боевиков украинскими бойцами. Оккупанты пишут, что в районе Санжаровки ВСУ нанесли минометный удар по блиндажу террористов, в котором находилось семеро человек. Все боевики в результате атаки были ликвидированы.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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