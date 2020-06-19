Вооруженные силы Украины продолжают терять лучших из лучших, и речь идет не только о трагедиях на фронте, но и об увольнениях опытных офицеров

О том, что в рядах украинской армии снова «совок», который п родолжает усиливаться и набирать обороты, уничтожая остатки бесценных кадров 2014 года, написал на своей странице главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. Он озвучил слова сержанта Ивана Чупы, который был профессионалом своего дела, однако заявил о том, что покидает ряды ВСУ.

По словам автора, Чупа – настоящий профессионал-пулеметчик, и специалистов его уровня очень трудно найти.

«Его уход, уход его товарищей - это огромная пробоина в боеспособности армии. Подготовить профессионалов такого класса армия не сможет, и стоит это очень дорого, многие миллионы гривен - они воевали на многих ротациях по всему фронту, отстреляли сотни тысяч патронов. И вот люди такого крупного калибра уходят. А ведь они не хотят новых званий, должностей, они просто хотят служить и воевать», – пише Бутусов.

Он констатирует тот факт, что на место таким сильным честным людям приходят безвольные молчащие приспособленцы, что никак не способствует порядку в рядах армии. А вместе с ними приходят и хорошие парни, которым не у кого будет учиться и перенимать современный опыт. А это значит, что они быстро растратят силы на совок и тоже уйдут. Отсутствие глобальных реформ не сможет сделать армию профессиональной.

Однако власти на это не особо обращают внимание и далеки от войны, подчеркивает Бутусов:

«При Зеленском все также процветает имитация, показуха. Значение солдата как основной боевой единицы очень далеко от сознания начальников, которые заняты бюрократией, переделом полномочий, распилом бюджетов для своих знакомых фирм-поставщиков».

Однако вся эта суматоха оборачивается уходом настоящих воинов.

«Так что не болтайте потом про кадровый голод, господин президент, вы ничего не делаете, чтобы удержать профессионалов, вы даже неспособны оценить их значение, пока они остаются в вашем распоряжении», – подытожил автор.

Напомним, Зеленский припугнул украинцев полумиллионными штрафами.

Как сообщала Politeka, у Зеленского проговорились, как жители Донбасса и Крыма вернут территории Украине.

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