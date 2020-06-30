В полиции назвали предварительную причину случившегося

Так, в Фастове на Киевщине в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий, который пришел в отпуск, сообщили в пресс-службе ГУНП Киевской области. Труп 36-летнего местного жителя обнаружили вечером 29 июня возле одного из жилых домов города.

Согласно данным полиции, военнослужащий накануне поссорился с женой, после чего озвучил угрозу подорвать себя. Следом за этим мужчина достал гранату, выдернул чеку и лег сверху. Раздался взрыв. К сожалению, боец получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме него никто больше не пострадал.

По данному факту ведется расследование. Известно, что погибший дважды был участником АТО на Востоке Украины.

Ранее мы сообщали, как курортник с гранатой распугал весь пляж в пгт Кирилловка в Запорожской области. Момент задержания попал на камеру.

Ситуацию активно комментировали в сети. Стоит отметить, большинство украинцев с сарказмом отнеслись к инциденту.

"Судя по тому что на нём одни шорты, я представляю куда пришлось залезть полицейским, чтобы ее обнаружить"; "Чувак решил рыбу поглушить))че вы ей богу😂"; "Та то не граната, то там чачу в таких бутылочках продают😅"; "👍 решил устроить бомбический отдых 💣"; "Ощущение что в Кирилловке летом проходит ежегодный съезд дебилов Украины😂".

Также мы рассказывали, украинцы с миру по нитке собирают помощь бойцу ВСУ, у которого серьезно больна маленькая дочь. Ребенку срочно необходима пересадка костного мозга, но операцию в Украине провести невозможно.

Напомним, «Времени максимум 3,5 месяцев»: беда в семье бойца ВСУ, украинцев молят о помощи для его маленькой дочери