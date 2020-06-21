Ветеран АТО рассказал об унизительном нововведении для участников ООС
Украинским бойцам, сражавшимся за родину на Донбассе, выдают пластмассовые медали. Об этом написал в своем Фейсбук блогер, ветеран АТО Олег Болдырев, известный также как Мартин Брест.
Он опубликовал фотографию медали участника ООС, которая выдается в комплекте с удостоверением участника боевых действий. По мнению блогера, решение выдавать пластмассовые медали нельзя расценивать иначе, как унижение бойцов.
«Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл. Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года. Отличный шаг. Больше унизить Армию, чем это сделало Министерство обороны, было, наверное, невозможно», - пишет Болдырев.
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Впрочем, в сети заметили, что подобные нагрудные знаки были пластмассовыми еще раньше. Так, военный Александр Гром рассказал, что видел такие медали в военкомате еще в апреле 2018 года.
«Взвесив три различных образца (этой медали) от различных производителей и рассмотрев структуру, понял, что кто-то в департаменте закупок Министерства обороны кучеряво наварился. При одной закупочной цене закупить сотню тысяч - это уже не меньше 10 млн гривен чистого навара. Об этом я ранее написал пост и в результате, насколько мне известно, пластик изъяли из военкоматов. Но вижу, что кому-то очень надо снова впарить ветеранам вместо нормальных знаков отличия этот хлам», - написал он.
Военный посоветовал другим бойцам изучить Положение о знаках отличия и не принимать пластмассовых «подачек».
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