Боевики с оружием в руках разогнали жителей Донбасса, которые взбунтовались из-за драконовского "приказа"

Как сообщает Politeka.net, очевидцы рассказали о произошедшем в Telegram-канале "Седово онлайн".

Жители поселка Седово в оккупированной части Донецкой области возмутились ограничениями, которые ввели боевики. Так курорт у Азовского моря изолировали от внешнего мира, запретив отдыхающим приезжать и введя большие налоги. Не так давно местные жители отправили письмо одному из главарей оккупантов Денису Пушилину с требованием не мешать поселку зарабатывать деньги.

Как сообщают источники, появился слух, что лидер боевиков так называемой "ДНР" решился приехать в Седово и встретиться с недовольными. Люди собрались у местной организации, чтобы дождаться представителя самопровозглашенной власти и донести свою позицию.

"Но не тут то было, приехали военные и начали выяснять кто здесь зачинщик и кто подбивает митинговать. Бабушки сказали, что сами это организовали, ибо не знают как жить. Но кто их будет слушать, дали пять минут, чтобы все разошлись, если не хотят проблем", - пишут в местном канале.

После таких угроз пенсионеры и протестующие помоложе разошлись по домам.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, наемники РФ пересекли линию разграничения, много раненых: "Просто перестать стрелять уже не получится".

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