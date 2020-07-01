Мужчина с подозрением на китайский вирус загадочно погиб

Об этом пишет ТСН.

Трагедия произошла на Житомирщине, где 70-летнего пациента с пневмонией и подозрением на уханьский вирус нашли мертвым на территории больницы.

Ночью больного пенсионера госпитализировали в больницу, а уже утром родственники не смогли до него дозвониться. Медики лишь развели руками - мол, они не знают, где находится пациент.

По словам внучки покойного, ее дедушка находился в больнице менее суток. В больнице ему диагностировали пневмонию и запретили посещать его.

Говорит, все хорошо, он сегодня будет под кислородной масочкой. Вы сюда не приходите, вас все равно сюда не пустят", – вспоминает внучка Наталья.

А уже на следующий день родственники не смогли дозвониться. Врачи утверждали, что он "пошел домой"

"Кто должен следить за порядком? Мы вчера папу доставили в больницу. Дальше где искать? 70 лет человеку. Почему не сообщили родным сразу?", – задалась вопросом дочь умершего, но в больнице лишь извинились за дежурного врача, который тогда был на смене.

Через пять часов мужчину без признаков жизни нашли в овраге. Родственники не представляют, как 70-летний пенсионер мог оказаться вне территории инфекционного бокса.

"Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия. В случае, если к указанному событию могут быть причастны медики, то есть смерть лица наступила из-за неоказания медицинской помощи, будет предоставлена соответствующая правовая оценка", – заявили в местной полиции.

В злополучной больнице стартовала проверка, но медики намекают, что 70-летний пациент якобы сам покинул инфекционное отделение.

"Если врач приходит на обход, а пациент отсутствует, а учитывая режим ковідності, где он не имеет права покидать инфекционное помещение, врач не несет за него ответственности", – заявил в комментарии журналитсам гендиректор ЦГБ г. Коростеня Николай Хадаковский.

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