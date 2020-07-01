Крымские реки Биюк-Карасу и Танасу из-за засухи превратились в ручьи



Об этом рассказал активист Решад Меметов в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, причиной этому стала засуха.

"Нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами", - отметил он.

Более того, активист отметил, что продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе.

Ранее мы сообщили, что замглавы МИД Украины Василий Боднар выразил мнение, что РФ может начать полномасштабное вторжение в Украину в связи с нехваткой воды в Крыму.

Чиновник отметил, что возле границы с Украиной сейчас фиксируется рост военных мощностей, а в оккупированном Крыму россияне усиливают боевые группировки.

Отметим, что лето 2020 года уже стало самым засушливым для полуострова за последние 200 лет. Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.



