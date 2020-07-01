Один из чиновников ГУ ГФС в Хмельницкой области обвиняется в получении взятки

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, заместитель начальника одного из управлений ГУ ГФС в Хмельнитчины обвиняется в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. За указанную сумму чиновник обещал оказать влияние на сотрудников местной полиции, чтобы те в свою очередь закрыли уголовное производство по факту подделки документов и уклонения от уплаты налогов.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины проводили следователи территориального управления ГБР в Хмельницком. Процессуальное руководство над расследованием осуществляла прокуратура. Обвинительное заключение направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, недавно сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт относительно экс-должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области.

Тогда следствием было установлено, что должностные лица плохо исполняли свои обязанности, из-за чего допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории.

Ранее мы писали, что сотрудники ГБР в Киеве сообщили о подозрении следователю Голосеевского управления Нацполиции, который якобы потерял изъятые во время обыска деньги.

Известно, что речь идет о сумме в 1,2 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что на Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрытие «теневой труда»

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