Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

По словам Сергея Кривоноса, российские военные наращивают силы на Востоке и в захваченном Крыму. Кроме того, они собирают значительные боевые ресурсы, прикрываясь учениями.

"РФ постоянно наращивает военный контингент у наших границ на востоке, идет усиление групировки войск во временно оккупированном Крыму. Масштабные военные учения России «Кавказ-2020», могут усилить военную угрозу для Украины", - отметил украинский генерал.

Он напомнил, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин издал указ о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе. Как обратил внимание Сергей Кривонос, речь идет не только о резервистах армии, но и о бывших силовиках. Кроме того, ранее Россия проводила много учений, но такие масштабные сборы - впервые. Он считает, что по этому поводу нужно собрать экстренное заседание СНБО.

"Этот указ, один из способов проведения скрытой мобилизации", - подчеркнул генерал. - "Гибридная война продолжается, но по зубам РФ на востоке мы с Вами предоставляли. Сохраняем спокойствие, проверяем снаряжение, держим оружие наготове, тренируемся и готовимся".

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

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