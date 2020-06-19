Президент Беларуси сделал заявление о Владимире Путине после массовых протестов в Беларуси

Как сообщает Politeka.net, он высказался оботношениях с российским коллегой на встрече с главой МИД РФ Сергем Лавровым, передает "Белта".

В тот же день, 19 июня, Александр Лукашенко побеседовал с Владимиром Путиным по телефону. Он заявил Лаврову, что у президентов есть проблемы, хотя отношения довольно открытые:

"Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

Президент Беларуси заверил, что их с Владимиром Путиным поссорить не получится. По словам Александра Лукашенка, они с лидером страны-агрессора продолжат мирно общаться.

"Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - подчеркнул глава государства.

Ранее люди устроили в центре Минска протест против задержания главного оппонента Лукашенко - Виктора Бабарико, против которого возбудили целых пять уголовных дел. Активисты считают, что таким образом действующий президент пытается остаться в своем кресле еще на один срок. "Пикет солидарности" выстроился на три километра и продолжался рекордные для страны семь часов.

Во время совещания Александр Лукашенко заявил, что "майдан" оппозиционеров устроили при поддержке из-за рубежа. Он также назвал цель организаторов:

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану. Такая была цель".

Напомним, у Лукашенко сдали нервы перед выборами после скандального заявления о Майдане: разогнал все правительство.

Как сообщала Politeka, Лукашенко резко высказался о Майданах и вспомнил Зеленского.

Также Politeka писала, что Лукашенко публично оскандалился унизительным заявлением о женщинах.