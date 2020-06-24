Против президента РФ Владимира Путина готовится бунт, который закончится его свержением

Такое мнение озвучил бывший разведчик КГБ, сокурсник главы РФ Юрий Швец в интервью "Гордону".

По его словам, спастись РФ от накопившихся проблем поможет лишь уход Владимира Путина.

"У меня такое впечатление, что его сливает его ближайшее окружение, те люди, которым он недавно еще доверял и так далее. Критическая масса негативная – она такая накопилась в стране, что нужно сбросить балласт. Этим балластом может быть только Путин. Потому что удар по российской экономике будет страшный в результате тех событий, которые сейчас происходят", – считает экс-разведчик.

Также Швец отметил, что в РФ могут провернуть сценарий схожий с осенью 1991 года

"У меня такое впечатление, что план состоит в том, чтобы сбросить этот балласт в виде Путина и попытаться открыть новую страницу в российско-американских отношениях. Собственно говоря, то же самое, что сделала советско-российская элита, осенью 91-го – практически немедленно после провала августовского путча ГКЧП", - напомнил бывший разведчик.

По его мнению, предательства Владимиру Путину стоит ожидать от ближайшего окружения.

"Бунт против Путина могут возглавить его ближайшие друзья – Патрушев (секретарь Совета нацбезопасности - ред. ) и Бортников (директор ФСБ - ред. ). Они замазаны кровью вместе с ним и, видимо, попытаются отмыться", - утверждает Швец.



Ранее астролог Влад Росс озвучил прогноз, что изменения в Конституцию РФ обернутся для Владимира Путин плачевными последствиями вплоть до бунтов.

Астролог предсказывает, что из-за таких действий эпоха правления Владимира Путина закончится уже в 2021 году. В этом же году России грозит кровавый передел власти.

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

Как сообщала Politeka, Путин позволил себе лишнего перед камерами, кадры позора повеселили россиян.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото.