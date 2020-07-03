В Харьковской области чиновники Государственной экологической инспекции погорели на взятке

Теперь они предстанут перед судом, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Госэкоинспекции Харьковской области, которых обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что чиновники требовали и получили от директора одного из госпредприятий взятку в размере 250 000 гривен. За эти деньги инспекторы пообещали уменьшить размер штрафов по результатам проверки, а также не принимать никаких дальнейших мер по назначению следующих подобных проверок.

Отмечается, что в случае доказательства вины обвиняемым грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, в ГБР отчитались о проделанной работе за июнь. За предыдущий месяц были задержаны 43 человека и вручены подозрения еще более тремстам.

В частности, были задержаны семь человек банды полицейских. В группировку входили два руководителя одного из отделений полиции.

Кроме того, был схвачен прокурор, который путем мошенничества завладел средствами в сумме 100 000 долларов.

А также сотрудники ГБР задержали псевдосоветника президента, «генерала СБУ» и представителя антикоррупционной организации, которые требовали у гражданина 1 млн 100 тыс гривен за погашение несуществующего долга.

Напомним, что на Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрытие «теневой труда»

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