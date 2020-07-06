Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум четырех боевиков на Донбассе
 
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
 
Так, за прошедшие сутки, 5 июля, украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще как минимум двое получили ранения.
 
За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли против украинских защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
Коварные действия оккупантов без ответа не остались. По данным штаба ООС, украинские подразделения решительно подавили активность огнем противника.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки нет.
 
Также украинский офицер и блогер Анатолий Штирлиц подтвердил потери боевиков на Донбассе. В частности, по его данным, ВСУ ликвидировали двух боевиков, санитарные потери оккупантов за сутки составили два человека.
 
"Потери российско-оккупационных войск 05.07.2020 г. составили 4 человека: безвозвратные (200) – 2 (1 - 3 омсбр, 1 - 4 омсбр), санитарные (300) - 2 (2 - 4 омсбр)", - написал он на своем Telegram-канале.

Как сообщает украинская разведка, 5 июля ВСУ уничтожили двух и ранили по меньшей мере еще двух оккупантов на Донбассе.
 
Сегодня, 6 июля, боевики уже шесть раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое, как отмечают в штабе ООС, уже давно должно быть отведенным от линии боевого столкновения. В ответ на вражеские обстрелы своим огнем из разрешенного вооружения украинские защитники подавили активность боевиков.
 
Напомним, Путин получил индульгенцию на агрессию в Украине: «Будет делать все, что угодно».

Как сообщала Politeka, боевики "ЛНР" устроили разборки между собой, видео: все закончилось трагически.

Также Politeka писала, что загадочная трагедия оборвала жизнь молодого бойца ВСУ, скандальные детали.

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