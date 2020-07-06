Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум четырех боевиков на Донбассе

Как передает Politeka , об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, за прошедшие сутки, 5 июля, украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще как минимум двое получили ранения.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли против украинских защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Коварные действия оккупантов без ответа не остались. По данным штаба ООС, украинские подразделения решительно подавили активность огнем противника.