Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум четырех боевиков на Донбассе
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки, 5 июля, украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще как минимум двое получили ранения.
За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли против украинских защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Коварные действия оккупантов без ответа не остались. По данным штаба ООС, украинские подразделения решительно подавили активность огнем противника.
Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки нет.
Также украинский офицер и блогер Анатолий Штирлиц подтвердил потери боевиков на Донбассе. В частности, по его данным, ВСУ ликвидировали двух боевиков, санитарные потери оккупантов за сутки составили два человека.
"Потери российско-оккупационных войск 05.07.2020 г. составили 4 человека: безвозвратные (200) – 2 (1 - 3 омсбр, 1 - 4 омсбр), санитарные (300) - 2 (2 - 4 омсбр)", - написал он на своем Telegram-канале.
Как сообщает украинская разведка, 5 июля ВСУ уничтожили двух и ранили по меньшей мере еще двух оккупантов на Донбассе.
Сегодня, 6 июля, боевики уже шесть раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое, как отмечают в штабе ООС, уже давно должно быть отведенным от линии боевого столкновения. В ответ на вражеские обстрелы своим огнем из разрешенного вооружения украинские защитники подавили активность боевиков.
Напомним, Путин получил индульгенцию на агрессию в Украине: «Будет делать все, что угодно».
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