Захисник України поділився зворушливими спогадами в День звільнення Слов'янська та Краматорська від російських загарбників

Боєць ЗСУ Євген Ісаєв розповів на своїй сторінці в мережі Facebook про Героїв російсько-української війни, які віддали своє життя під час останнього бою за Слов'янськ.

Мова йде про десантників 79 ОДШБр ВСУ Дмитра Кеду і Антона Лисечко.

"Сьогодні чергова річниця звільнення міста Слов'янськ. В цей день в 2014 році в місто повернулася нормальне, спокійне, світле життя. Я пам'ятаю, як мій підрозділ зайшов в місто. Я пам'ятаю обличчя людей. Як вони казали: "Спасибі". Вони чекали. Всі ці дні в окупації до*цапською ордою вони терпіли знущання і чекали свою армію. На жаль, для мене – це день болю. 4 липня під час заключного етапу по звільненню міста загинули воїни-десантники 79 ОДШБр Дмитро Кеда і Антон Лисечко. В той день Дмитру виповнилося 19 років. Сам луганчанин", – написав військовий.

За його словами, о 8 ранку, стоячи в колоні і вже готуючись до наступальних дій на останньому блокпосту, побратими вітали Дмитра з днем народження.

А вже близько 12:30 Кеда лежав у Ісаєва на руках без свідомості, роблячи останні подихи у своєму молодому житті. Поранення, яке отримав юний Герой, виявилося несумісним з життям.

"Шановні жителі міста Слов'янськ та інших міст. Пам'ятаєте, якою ціною ви можете сьогодні нормально жити і якою ціною ви сьогодні будете святкувати. Вічна пам'ять усім, хто навіки залишився в степах Донбасу", – резюмував Євген Ісаєв.

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