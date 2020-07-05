В зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) загадково загинув український військовослужбовець з Бердичева

Трагедія сталася 1 липня, тіло солдата - 27-річного Олександра Присяжного з вогнепальним пораненням знайшли на бойовому посту. Слідство стверджує, що це було самогубство, але рідні загиблого в цю версію не вірять.

Про трагедію повідомило місцеве видання berdichev.biz.

Мати Присяжного Наталя заявила, що підстав покінчити з собою у її сина не було, хоча її намагаються переконати, що він напередодні посварився з дружиною, тому і застрелився.

"У загибелі мого сина дуже багато нез'ясованих обставин. Нам сказали, що він отримав кульове поранення на посаді. При ньому був тільки автомат АК-74. Це зброя з довжиною базової вогневої точки. Він був "короткорукий" і ніяк рукою не міг дістати пусковий гачок, щоб себе застрелити", - розповіла вона.

Жінка пояснила, що сварка з дружиною не могла бути підставою для самогубства - він хотів розлучення з дружиною, але суїцидальних намірів не було. Не залишив Присяжний і ніякої передсмертної записки, що вказувало б на те, що він добровільно позбавив себе життя. Напередодні трагедії військовий будував плани на майбутнє.

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