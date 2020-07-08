Боевики превратили пересечение КПВВ «Еленовка» в настоящий ад для тех, кто хочет въехать или выехать в «ДНР»

Как известно, въехать в республику можно было по разрешению (личный звонок) от Межведомственного штаба, а также по спискам этого самого штаба, а выехать из «ДНР» – только по регистрации или прописке на территории Украины.

После пропуска «всех подряд» со стороны, подконтрольной Киеву, между «нулями» днем оказались около 100 человек «вне списка», но с регистрацией на территории республики.

Те, кто пытался попасть в ОРДО вне списков, попали в серьезные неприятности, передает «Антикор». Так, по словам одного из жителей «ДНР», люди не могли вернуться домой из-за того, что у них нет денег, а мужчин насильно заталкивали в автобусы и отправляли обратно. Правда, люди все равно потом возвращались на КПВВ «Еленовка» пешком.

Ссылаясь на своего сына, мужчина рассказал, что тот позвонил ему с нулевого блокпоста и сообщил, что боевики угрожают людям, несмотря на то, что там дети, затаскивают насильно в машины и везут обратно на украинский КПП.

«Там сейчас творится беспредел», – резюмировал он.

Другой очевидец, ссылаясь на знакомых, написал в соцсетях, что те, кто пытался въехать в «ДНР» без списков, попали в ужасные условия. Около 60-70 человек застряли в «серой зоне» без еды и воды, ОБСЕ уехали, а люди не могут вернуться, потому что ехали на последние деньги. При этом они были готовы «стоять до конца».

«Много людей на выезд были с детьми, беременные и в престарелом возрасте. Температура достигала 40 градусов. Автобусы ожидали полную загрузку, везли пешеходов до «нулевого» блокпоста ДНР, но не забирали людей со стороны Украины из-за «опасности заразиться COVID-19», – сообщает телеграмм-канал Dontel.

Только в 23.00 на блокпост поступил приказ, и всех граждан из «серой зоны» таки пропустили в «ДНР», после чего их повезли в больницу на обсервацию.

Напомним, Пушилин еще больше "отрезал" жителей ОРДО от Украины.

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