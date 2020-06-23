Главарь «ДНР» Денис Пушилин разошелся в очередном приступе угроз в сторону Украины и ее руководства
Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что в «ДНР» на любые агрессивные действия украинской армии российские наемники ответят силой, передает «Диалог.UA».
Также Пушилина взбесило видео ликвидации террористов, которое появилось в социальных сетях, благодаря волонтерам. На кадрах украинские военные отвечают на обстрелы боевиков ответным огнем, накрывая их позиции.
«Обескураживает цинизм, с которым украинская сторона осуществляет медийное освещение событий последних недель, выкладывая в публичный доступ видеоматериалы, подтверждающие факты нарушения Украиной режима прекращения огня», – нагло заявил террорист.
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Он потребовал у Зеленского, чтобы тот позаботился о снижении количества обстрелов боевиков на передовой, и разразился угрозами.
«Хочу предостеречь все военно-политическое руководство Украины от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести. Обращаюсь к президенту Зеленскому: примите все необходимые меры», — подчеркнул главарь боевиков.
Ранее мы рассказывали о том, что Пушилин поставил условие для пересечения жителями ОРДЛО границы с Украиной.
Он разродился новым «указом», согласно которому, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.
Отметим, что после введения такого ограничения сотни пенсионеров из «республики» не смогут получить украинскую пенсию, и вполне вероятно, что недовольство ситуацией приобретет серьезные масштабы.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
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