Главарь «ДНР» Денис Пушилин разошелся в очередном приступе угроз в сторону Украины и ее руководства

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что в «ДНР» на любые агрессивные действия украинской армии российские наемники ответят силой, передает «Диалог.UA».

Также Пушилина взбесило видео ликвидации террористов, которое появилось в социальных сетях, благодаря волонтерам. На кадрах украинские военные отвечают на обстрелы боевиков ответным огнем, накрывая их позиции.

«Обескураживает цинизм, с которым украинская сторона осуществляет медийное освещение событий последних недель, выкладывая в публичный доступ видеоматериалы, подтверждающие факты нарушения Украиной режима прекращения огня», – нагло заявил террорист.

Он потребовал у Зеленского, чтобы тот позаботился о снижении количества обстрелов боевиков на передовой, и разразился угрозами.

«Хочу предостеречь все военно-политическое руководство Украины от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести. Обращаюсь к президенту Зеленскому: примите все необходимые меры», — подчеркнул главарь боевиков.

Ранее мы рассказывали о том, что Пушилин поставил условие для пересечения жителями ОРДЛО границы с Украиной.

Он разродился новым «указом», согласно которому, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.

Отметим, что после введения такого ограничения сотни пенсионеров из «республики» не смогут получить украинскую пенсию, и вполне вероятно, что недовольство ситуацией приобретет серьезные масштабы.

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