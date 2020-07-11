"Скорая" забрала активиста, лидера ВО "Свобода" в Николаеве Демида Губского прямо из его собственного дома

Инцидент произошел в субботу, 11 июля, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

"Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, в Николаеве возник конфликт во время похорон жены депутата местного облсовета Кристины Ивануны.

Очевидцы рассказали, что родственники обвинили в ее гибели мужа-депутата.

"Близкие покойной накинулись на мужчину с такой яростью, что присутствующим никак не удавалось их оттащить. Многие утверждают, что в царившей неразберихе прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, однако, кто стрелял, и была ли вообще стрельба, так и осталось невыясненным", – писали местные СМИ.

Напомним, 33-летняя Кристина Ивануна погибла 29 июня. В полицию поступило сообщение о том, что женщина выстрелом в голову покончила с собой.

Ее муж, 34-летний депутат Николаевского областного совета от партии "Батькивщина", в момент инцидента находился в доме.

Он сообщил полиции, что его жена покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему травматического пистолета.

Напомним, тело депутата нашли под окнами многоэтажки: "могли помочь уйти...", роковые подробности.

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