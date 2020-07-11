"Скорая" забрала активиста, лидера ВО "Свобода" в Николаеве Демида Губского прямо из его собственного дома
Инцидент произошел в субботу, 11 июля, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
"Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Девочка и персики: Тина Кароль в купальнике соблазнительно изогнулась под лучами солнца
Неожиданный курс доллара, ультиматум МВФ и продление карантина – главное за ночь
Порочная звезда из "Игры престолов" Эмилия Кларк разделась и показала новую себя: "Вспыхивает страсть"
Ранее мы сообщали, в Николаеве возник конфликт во время похорон жены депутата местного облсовета Кристины Ивануны.
Очевидцы рассказали, что родственники обвинили в ее гибели мужа-депутата.
"Близкие покойной накинулись на мужчину с такой яростью, что присутствующим никак не удавалось их оттащить. Многие утверждают, что в царившей неразберихе прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, однако, кто стрелял, и была ли вообще стрельба, так и осталось невыясненным", – писали местные СМИ.
Напомним, 33-летняя Кристина Ивануна погибла 29 июня. В полицию поступило сообщение о том, что женщина выстрелом в голову покончила с собой.
Ее муж, 34-летний депутат Николаевского областного совета от партии "Батькивщина", в момент инцидента находился в доме.
Он сообщил полиции, что его жена покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему травматического пистолета.
Напомним, тело депутата нашли под окнами многоэтажки: "могли помочь уйти...", роковые подробности.
Как сообщала Politeka, трагедия случилась у соратницы Януковича: «найден мертвым…», первые подробности.
Также Politeka писала, что депутат с палкой напал на детей у озера на Киевщине: детали инцидента