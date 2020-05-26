Выставка картин в музее Ивана Гончара следователи ГБР вручили повестку Марине Порошенко
Напомним, Петр Порошенко должен был явиться в ГБР для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников, но так как экс-президента не было на месте, повестку пришлось отдать его жене Марине.
Украинцы на такую новость отреагировали по-разному. Некоторых она повеселила, кое-кого и возмутила.
"Следующим будет Зеленский, он тоже предал Украину в разговоре с Трампом, у нас очень честное ГБР и СБУ", "Нечего было у детей - инвалидов деньги воровать, которые прислали на помощь! Ну как, разбогатела сильно?", "Пожизненно", "Зачем? Она тоже не придет", "Зеленский пойдет дорогой Януковича", - писали пользователи сети.
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Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Также стоить отметить, что расследование уже начато по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".
Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".
Также Politeka писала, что Зеленский сделал громкое признание о своем президентстве: «Я сожалею…»