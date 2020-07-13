Стало известно, кто окажется под ударом

В Украине прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках, что может угрожать масштабным затоплением

В частности, по данным Укргидрометцентра, в Волынской области возможно затопление на реке Припять.

В результате подъема воды могут пострадать сельхозугодья, хозяйственные постройки и приусадебные участки в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 13 июля при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области", - говорится в сообщении.



Также в течение дня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Предупреждается, что на фоне повышенной водности на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

"В связи с осадками, местами значительными, 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", – говорится в информации.

Напомним, погода испоганит украинцам отпуск, синоптики расстроили прогнозом.

Также мы писали, мощная стихия натворила бед в Украине, есть жертва: срочное сообщение спасателей и кадры потопа

Ранее Politeka сообщала, "Убежать не успели": песчаная буря накрыла курорт на Одесчине, видео ЧП