Украинская армия в очередной раз несет невосполнимые потери в зоне проведения ООС

Об этом информирует пресс-центр штаба в Facebook, пишет Politeka.net.

Отмечается, что две трагедии произошли сегодня, 13 июля.

По информации пресс-центра, от начала текущих суток российско-оккупационные войска "Л/ДНР" успели нарушить режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ вблизи Славного (Марьинский район, Донецкое направление) из гранатометов и стрелкового оружия.

"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Военные также отметили, что еще одна трагедия произошла рядом с Зайцевым. В частности, военнослужащий ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

"Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - резюмировал пресс-центр ООС в сообщении.

"Смерть врагам!", "Царство небесное Героям", "Вечная Память Героям!Соболезнования семьям погибших Героев....", "Нет слов... боль... Спочивайте спокойно, ребята", "Вечная память, покой!Склоняем головы в трауре!", "Просто перестать стрелять", - отреагировали украинцы в комментариях под заметке.

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