В Черновцах пожарные пытаются потушить завод
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, на заводе "Розма", расположенном на улице Прутской, 29, производят полипропиленовые трубы.
Спасатели сообщают, что пламя охватило около двух тысяч квадратных метров.
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"13 июля в ГСЧС поступила информация, что в Черновцах на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара – около 2 тысяч кв. м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд). Информация уточняется", – рассказали в пресс-службе.
Ранее в городе Черноморске Одесской области загорелись деревянные домики на территории базы отдыха "Радужный". Почти час понадобилось пожарникам, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров.
Politeka сообщала также, что в Одессе пожар, который бушевал 12 июля на улице Бунина, 35, практически полностью уничтожил крышу дома 1814 года постройки. Возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже и распространилось на третий этаж и крышу. По словам соседей, эту квартиру сдавали посуточно и в последний раз там отдыхала большая компания молодежи.
А в центре Одессы пожар охватил старинный дом.
Ранее Politeka писала, что в Луганской области пожар добрался до Северодонецка.
Кроме того, пожары охватили леса Луганщины.