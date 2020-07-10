В городе четвертый день полыхает свалка

На Луганщине масштабный пожар продолжает распространяться по области и охватывать все большую площадь - уже загорелась мусорная свалка в Северодонецке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Северодонецкого городского совета.

Так, в Северодонецке, который после оккупации Луганска пророссийскими боевиками стал административным центром области, лесной пожар повлек за собой возгорание отходов на городской свалке.

Следует отметить, что изначально власти города утверджали, что на свалке имеется достаточно сил и средств для ликвидации возгорания, однако пожар не удается потушить уже четыре дня.

"Полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб.м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Вскоре выяснилось, что верховой лесной пожар оказался слишком мощным, и во вторник, 7 июля, работников полигона пришлось эвакуировать. Вернувшись обратно, сотрудники увидели, что твердые бытовые отходы уже загорелись на значительной площади полигона.

Как известно, в понедельник, 6 июля, в результате возгорания сухой травы в Луганской области начались масштабные лесные пожары. В полиции рассматривают три основные версии возникновения лесного пожара на территории области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Также не исключается, что причиной пожара на Луганщине могли стать снаряды, попавшие с оккупированных территорий области.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".