Украинских бойцов обстреляли из ракетного комплекса "Фагот" после трагедии с эвакуационной бригадой и убийства медика

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу штаба ООС, во вторник, 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

До этого, в понедельник, 13 июля, во время эвакуации тела погибшего командира разведвзвода вблизи поселка Зайцево, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Тело командира разведвзвода забрали боевики, а тело медика и раненый сержант до сих пор находятся на поле боя. В СМИ появилось имя погибшего медика - Николай Илин.

По словам Николая Левицкого, руководителя украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращении огня, перед выходом эвакуационной группы были даны все гарантии безопасности, однако боевики устроили настоящее варварство - по Женевской конвенции, обстреливать военного медика или брать его в заложники - военное преступление.

"Гарантии безопасности были предоставлены, как сообщили СММ ОБСЕ, с 14:00 до 18:00, поэтому группа вышла. В белых касках, опознавательных белых жилетах с надписью "СЦКК", - отметил Левицкий.

Прокуратура Донецкой области уже открыла производство за нарушение законов войны и умышленное убийство.

По словам жителей Зайцево, в последнее время боевики обстреливают этот участок все чаще.

"Не было такого на протяжение последних двух лет... Звук постоянно, то есть их постоянно трепает... (обстрел украинских бойцов, - ред.), - говорит одна из местных жительниц.

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