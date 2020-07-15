Упрощение для абитуриентов из ОРДЛО процедуры поступления в учебные заведения на территории, подконтрольной Украине, не на шутку встревожило оккупантов

Испугавшись, что молодежь из «республик» начнет массово выезжать в Украину, боевики закрыли выезд из «Л/ДНР» под предлогом карантина. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал блогер Денис Казанский.

В качестве примера того, что переживают выпускники школ на оккупированных территориях, он привел письмо, написанное ему парнем, переселенцем из Енакиево, девушка которого не может попасть в списки «межведомственного штаба ДНР», чтобы выехать в Украину и поступить здесь.

«Чтобы попасть в списки, причины поступления в хороший ВУЗ не хватает. Они говорят: «Поступайте в Донецке», А как поступить моей девушке, если она отказалась от сдачи экзаменов в «ДНР» ради ЗНО. Они с мамой на протяжении трех лет ездили в мариупольскую школу, сдавали экзамены на экстернатуре, а сейчас она не может попасть на сдачу ЗНО и доп.сессию также не успевает из-за того, что в «списки» ей никак не попасть», – пишет юноша, добавив, что если ситуация продлится, то ни его девушка, ни его друзья никак не смогут поступить.

Казанский подчеркивает, что для молодых людей, которые живут в оккупации, поступление в украинские ВУЗы – шанс покинуть гетто. Однако после того, как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались оттока молодежи и подсуетились с закрытием границ.

«Сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд,боевики отвечают, что поступать надо в «университеты ДНР»», – подчеркивает журналист.

Он акцентирует внимание на том моменте, что и сейчас многие мечтают вырваться из ОРДЛО, однако сделать это становится все сложнее.

«Бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи», – подытожил автор.

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