В Кремле уверяют, что разговоров о "присоединении" никогда не было

В Кремле заявили, что вопрос присоединения Донбасса к составу РФ никогда не рассматривался

Как сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель руководитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он подчеркнул, что вопрос "присоединения Донбасса" к России никогда не обсуждался, а сама РФ якобы стремится к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"По поводу разного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - рассказал представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, Россия якобы заинтересована в урегулировании конфликта на востоке Украины и "не теряет надежды" на это.

Комментируя одну из самых распространенных версий дальнейшего развития ситуации на Донбассе - замороженный конфликт, как в Приднестровье - Козак заверил, что России такой сценарий "абсолютно точно не нужен".

"Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", - подчеркнул он.

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