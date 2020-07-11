Безопасная реинтеграция ОРДЛО может затянуться на десятки лет

Об этом украинцев предупредил вице-премьер-министр Алексей Резников, пишет Главком.

По словам представителя Украины в ТКГ, даже после проведения местных выборов Донбасс будет оставаться "территорией войны".

"Я считаю, что мы сегодня делаем все, чтобы дать шанс "Минску", который давно был потерян - в конце 2015 года... Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", - предупредил топ-министр простых украинцев.

Резников также напомнил, что на оккупированном Донбассе проживает достаточно большое количество людей, которые искренне ненавидят Украину.

"Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому должны готовиться", - резюмировал вице-премьер в интервью журналистам.

Ранее Резнков заговорил о выборах в ОРДЛО. По его словам, местные выборы на Донбассе будут проходить по специальному закону.

Резников также добавил, что проведение выборов на оккупированном Донбассе не зависит от проведения выборов в местные органы самоуправления, которые запланированы на осень 2020 года.

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