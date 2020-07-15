На Донбассе желающие выехать в Россию из оккупированных территорий сталкиваются с невероятными унижениями

Очередной пример того, что приходится переживать людям на КПВВ «Успенка», опубликовал на своей странице в социальной сети блогер Серж Сергев.

В кадре женщина, которая жалуется кому-то по телефону на то, что не может выехать.

«Пытаемся прорваться. Блатные машины проезжают свободно, бусики проезжают, автобусы проезжают. А мы стоим и не можем просто прорваться», – говорит она

Как видно на записи, люди ругаются, пропуская автомобили, и пытаются поскорее пересечь границу, однако вынуждены ждать, пока им все же позволят переход границы.

в#ту из д#ры не пропускают на рф) #Успенка Может все бы они сразу свалили туда нх? 15/07 #Донбасс_Украина Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 14. Juli 2020

Отметим, что в ОРДЛО поползли слухи о том, что с 15 июля со всех желающих въехать в Россию будут брать по две тысячи рублей. Якобы это – стоимость теста на коронавирус, на который людей обязаны проверить на границе. Как к такому «покращенню» в случае его реализации отнесутся жители оккупированных территорий, остается только догадываться.

Ранее мы рассказывали о том, что в России показали, как на самом деле относяться к тем, кто воевал на Донбассе против украинской армии.

Когда «ополченец ЛНР» обратился за получением российского гражданства, ему отказали в этом, мотивировав тем, что он представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

«На словах Россия рассказывает про восставший народ Донбасса, про шахтеров и трактористов, которые просто хотят говорить на родном языке, про героических ополченцев, которые сражаются против хунты и фа*истов, а на деле россияне признают, что это просто преступный сброд, которому в России не место», – написал в сети журналист Денис Казанский, рассказавший историю злоключений боевика.

Напомним, боевики "ЛНР" устроили разборки между собой.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.