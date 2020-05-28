Прежняя тактика с призывами снять санкции из-за пандемии не помогла, поэтому Россия прибегла к новому шантажу

Об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Фейсбуке. Он обнародовал часть обращения российской делегации во время заседания Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

Главный посыл россиян: "глобального прекращения огня не будет без снятия санкций".

"Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с китайским вирусом. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам - шантажа", - отметил Николенко.

Спикер добавил, Россия проявила свою позицию, в результате чего теперь понятно "почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет".

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не намерен снимать санкции в отношении России. Об этом политик сообщила 27 мая во время трансляции форума, организованного фондом Конрада Аденауэра, в соцсети Фейсбук.

По словам Меркель, пока не будет "прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе", ЕС будет придерживаться санкций. Канцлер обвинила Россию в неоднократном нарушении правил международного права, аннексии Крыма и поддержке марионеточного режима в Восточной Украине.

Напомним, у Зеленского проговорились, как жители Донбасса и Крыма вернут территории Украине: детали плана

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