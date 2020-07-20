Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" целенаправленно расстреляли группу бойцов ВСУ, которые были в белых жилетах
Об этом сообщает ТСН.
Так, в социальных сетях появилось видео расстрела украинской группы под белым флагом на Донбассе, которая хотела забрать тело погибшего побратима.
Известно, что уникальные кадры были сняты с помощью БПЛА. На видео можно увидеть расстрел тех, кто в составе группы вышел на поиски тела погибшего украинского воина.
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На кадрых видно, как тяжелораненый боец , одетый в белый шлем и белый бронежилет, пытается отползти в укрытие. Его побратимы по службе рассказывают, что на кадрах видно и то, как тяжелораненый накладывает себе жгут.
Бойцы ВСУ уверены, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках, но россиян это не остановило и они решились на очередное военное преступление на Донбассе.
Ранее мы рассказывали, как россияне уготовили группе бойцов ВСУ ловушку, когда они пытались забрать тело погибшего побратима.
Оккупанты "Л/ДНР" применили стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование.
Перед выходом эвакуационной группы были даны все гарантии безопасности, однако оккупанты решились на варварство и совершили военное преступление, убив медика на передовой.
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