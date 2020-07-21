Появились новые подробности захвата автобуса с людьми в Луцке

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что на жуткое ЧП уже отреагировал глава государства Владимир Зеленский.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент в своем Facebook.

По информации силовиков, террористом оказался Максим Плохой, который сам позвонил в полицию.

На место ЧП прибывают дополнительные патрули силовиков и военные. Правоохранители пытаются выйти на связь с террористом: он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном.

Помимо этого, Максим Плохой опубликовал в сети список требований. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - "террористы в законе".

Он заявил, что Петр Порошенко и Зеленский должны сделать следующее: экс-президент публикует видеообращение с текстом "я - терроорист в законе", а нынешний глава - выкладывает обращение с текстом: "фильм Земляне 2005 год, смотреть всем".

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал террорист и предупредил, что в Луцке якобы заложена еще одна взрывчатка в людном месте.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка.

Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал, что злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

По словам Крошко, человек таким образом протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в твиттере, сейчас полицейские мониторят его страницу. Также пытались к нему позвонить.

Напомним, копов подняли по тревоге из-за банды налетчиков, видео: "ворвались в дом и похитили...".

Также мы писали, что работников столичного банка захвалили в заложники, первые подробности

Ранее Politeka сообщала, что Захват заложников в столичном ТЦ: есть первые жертвы