Десятки человек стали заложниками в одном из популярных торговых центров столицы

Как передает Politeka.net, об этом пишет российские СМИ в своих Telegram-каналах ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что ЧП произошло в столице Филиппин Маниле.

В частности, вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в популярном ТЦ Virra Mall.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что большинство заложников - сотрудники торгового центра. А злоумышленником оказался бывший охранник, который вооружился огнестрельным оружием и гранатами.

Местные СМИ пишут, что преступник устроил стрельбу и согнал всех заложников на второй этаж ТЦ.

По неподтвержденным данным, в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, трое человек, еще один получил ранения.

Здание находится в оцеплении после того, как полицейские услышали стрельбу внутри ТЦ. На место прибыли бойцы спецназа.

Также известно, что внутрь торгового центра зашли глава полиции города Сан-Хуан полковник Джимми Сантос и руководитель полиции района национальной столицы Деболд Синас для проведения переговоров с вооруженным преступником.

URGENTE: Instantes después del comienzo del tiroteo en Virra Mall de Manila (Filipinas).pic.twitter.com/ZTa9wQpV7q — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 2, 2020

Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Германии. По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Очевидцы утверждают, что вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек.

Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

Напомним, людей расстреливали больше часа в центре города, новые ужасающие подробности и фото.

Как сообщала Politeka, стрельба на ярмарке: есть жертвы, началась паника.

Также Politeka писала, что стрелки устроили жестокую бойню в барах: много погибших, кадры трагедии.