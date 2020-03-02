Десятки человек стали заложниками в одном из популярных торговых центров столицы
Как передает Politeka.net, об этом пишет российские СМИ в своих Telegram-каналах (
Сообщается, что ЧП произошло в столице Филиппин Маниле.
Плохая погода разорвет Украину, такого давно не было: кому март уготовил испытание
"Все в снегу": настоящая зима обрушилась на Украину в первый день весны, яркие фото
"Мартовский кот": Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть
Штурм границы, падение доллара и скачок тарифов - главное за ночь
В частности, вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в популярном ТЦ Virra Mall.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что большинство заложников - сотрудники торгового центра. А злоумышленником оказался бывший охранник, который вооружился огнестрельным оружием и гранатами.
Местные СМИ пишут, что преступник устроил стрельбу и согнал всех заложников на второй этаж ТЦ.
По неподтвержденным данным, в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, трое человек, еще один получил ранения.
Здание находится в оцеплении после того, как полицейские услышали стрельбу внутри ТЦ. На место прибыли бойцы спецназа.
Также известно, что внутрь торгового центра зашли глава полиции города Сан-Хуан полковник Джимми Сантос и руководитель полиции района национальной столицы Деболд Синас для проведения переговоров с вооруженным преступником.
Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Германии. По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Очевидцы утверждают, что вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек.
Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.
Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.
Напомним, людей расстреливали больше часа в центре города, новые ужасающие подробности и фото.
Как сообщала Politeka, стрельба на ярмарке: есть жертвы, началась паника.
Также Politeka писала, что стрелки устроили жестокую бойню в барах: много погибших, кадры трагедии.