"Луцкий террорист" уверяет, что в городе спрятана еще одна взрывчатка

Об этом пишет Politeka.net.

По информации СМИ, Максим Плохой утверждает, что в Луцке спрятана еще одна взрывчатка, которую он угрожает дистанционно взорвать.

Террорист уже дважды открывал огонь из автобуса по силовикам и на переговоры с правоохранителями больше не идет.

Как утверждает Telegram-канал "Наблюдатель", одна из заложниц успела позвонить своей подруге и рассказать детали ЧП.

"Она позвонила мне в 9:36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован", - рассказала жительница Луцка Ангелина.

По словам Ангелины, ее подруга не просила связаться с силовиками, которые, вероятно, уже были на месте происшествия.

"Начала плакать, а потом телефон выключился, наша беседа длилась всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет", - добавила она в общении с журналистами.

По информации СБУ, в автобусе в заложниках находятся приблизительно 10 человек. Данных про пострадавших пока не поступало.

Также есть информация о том, что террорист Максим Плохой ранее находился на психиатрическом лечении.

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Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал, что злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Террорист Максим Плохой также выдвинул требования к топ-политикам Украины. Силовики пытаются выйти на связь с ним: он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном.

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