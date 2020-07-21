На месте захвата автобуса с заложниками в центре Луцка прогремели взрывы

Местные СМИ сообщают о том, что рядом с захваченным террористом автобусом прогремели три взрыва. По неподтвержденным данным сам злоумышленник выбросил из автобуса взрывные пакеты. Полиция предполагает, что таким образом он мог проверять периметр вокруг автобуса.

Очевидцы утверждают, что видели в воздухе вспышки без дыма. Возможно, это были некие светошумовые гранаты. Также с места захвата заложников периодически доносятся выстрелы.

К счастью, в результате взрывов никто, в том числе и заложники, не пострадал.

В свою очередь, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил террорист. В связи с ЧП центр Луцка остается перекрытым.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Позже выяснилось настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины.

Террорист опубликовал в сети список требований. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - "террористы в законе".

Напомним, захват заложников в Луцке связали с карантином: "Если не будет канализации недовольства...".

Как сообщала Politeka, Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП: "К сожалению...".

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