Захват заложников в Луцке могли спровоцировать карантинные меры

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает Politeka.

"Похоже, что карантин нам еще долго будет выходить боком. К сожалению, и экономические, и психологические последствия ограничений будут стимулировать подобное насилие", – убежден эксперт.

Петренко указал, что подобные случаи, в случае непринятия необходимых мер, возможны и в будущем.

"Если не будет канализации недовольства в каком-либо направлении, то оно будет направляться на бытовой уровень или на абстрактное недовольство властью, от которого будут страдать такие же простые украинцы", – считает аналитик.

Также Богдан Петренко предупреждает о недопустимости глорификации или романтизации данного преступления.

"Какие бы мотивы не были у преступления (а насилие всегда оправдано для того, кто его совершает), какое бы прошлое не было у преступника – он все равно остается преступником", – резюмировал эксперт.

Politeka сообщала, что в центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. В полиции говорят, что он может иметь с собой взрывчатку и оружие.

Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал, что злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Позже на жуткое ЧП отреагировал глава государства Владимир Зеленский.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент в своем Facebook.

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