Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке
По словам гаранта, он осведомлен о всех деталях резонансного события, передает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.
Зеленский отметил, что над освобождением граждан, находящихся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы, в настоящее время ведутся переговоры с террористом.
«Мы держим ситуацию полностью под контролем, я знаю сейчас, в принципе, все детали... Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. К сожалению, так как сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, не могу говорить о деталях», - заявил президент.
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Он также сообщил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса Президента.
Напомним, во вторник 21 июля мужчина, представившийся, как Максим Плохой, взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. По словам захватчика, у него достаточно оружия и боеприпасов. Также он заявил о еще одной бомбе в другом месте, которую может взорвать дистанционно.
По предварительной информации, в заложниках находятся около 10 человек. Известно, что Максим Плохой ведет общение с журналистами посредством социальных сетей. Он выдвинул несколько общих требований, связанных с "борьбой с системой".
Позднее всплыло настоящее имя луцкого террориста - Кривош Максим Степанович. По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, мужчина родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации. Прописан официально в городе Дубно.
Стало известно, что захватчик отсидел несколько сроков в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений.
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