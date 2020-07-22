Говорят, что преступник к ним относился хорошо

Заложники из автобуса в Луцке рассказали, что Максим Кривош относился к ним хорошо

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сюжет Первого канала социальных новостей.

По их словам, на улицу, в туалет Кривош их не выпускал, однако в целом не угрожал. Также периодически террорист поздравлял удерживаемых с днем антисистемы, требуя от руководства Украины признать себя "внутренними террористами".

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", – утверждает освобожденная Наталья Босса.

"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – поделилась подробностями еще одна заложница – Руслана.

Видео с 04.38:

Politeka сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чем общался с террористом, который захватил заложников в автобусе в Луцке

Он сообщил, что последствия штурма были бы непредсказуемыми, а главное же в этой ситуации – сохранить жизнь людей.

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10 – 15 секунд. Мы с ним говорили 7 – 10 минут", – сказал президент.

За это время удалось договориться, что террорист сделает первый шаг.

"Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео", – рассказал Зеленский.

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что после ситуации с захватом заложников в Луцке Украина делится на тех, кто поверил в реальность спецоперации, и тех, кто считает это постановкой.

"До вчерашнего дня страна делилась на 25 и 73. Со вчерашнего - на тех, кто поверил в маленький победный теракт и на психически здоровых", - написал он.

Захват заложников в Луцке связали с карантином: "Если не будет канализации недовольства..."

Захват заложников в Луцке: фото и что известно о харьковском сообщнике.

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.