У боевиков не было шансов

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" понесли серьезные потери на передовой

Об этом пишет Politeka.net.

О новом успехе ВСУ в своем Facebook сообщил военнослужащий Александр Медведь.

По его словам, на Приазовье нашим бойцам удалось нанести сокрушительный удар по позициям оккупационных войск, в результате чего был уничтожен вражеский станковый противотанковый гранатомет (СПГ).

На видеоролике можно увидеть, как подконтрольные Кремлю террористы окопались рядом с жилым домом. Но их заметили бойцы ВСУ и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса попали точно в цель.

"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ "орков". Это война", – говорится в подписи к опубликованному видео.

"Крутые", "Вы - крутые. Прошу лишь одного - вернитесь домой живыми и здоровыми", "Наши воины!", "Супер, невероятно. Пусть всегда улыбается удача", "Так работают самые лучшие. Горжусь вами", "Молодцы ребятки. Будьте здоровы и удачи", "Уважуха, дай вам бог здоровья", "Слава защитникам Украины", "История делается вами, крутые", - поблагодарили украинцы бойцов ВСУ за уничтожение оккупантов.

Ранее мы рассказывали, как 13 июля российско-оккупационные войска "ЛДНР" целенаправленно расстреляли группу бойцов ВСУ, которые были в белых жилетах.

Бойцы ВСУ уверены, что расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках, но россиян это не остановило и они решились на очередное военное преступление на Донбассе.

Перед выходом эвакуационной группы боевиками были предоставлены все гарантии безопасности, однако оккупанты не сдержали свое слово и устроили засаду украинцам.

Напомним, в Киеве провели в последний путь украинского военного медика Николая Ильина.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца остались жена и двое детей.

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