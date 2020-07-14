Стало известно о новых потерях ВСУ на передовой

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 79-й бригады.

Сообщается, что трагедия на Донбассе произошла вчера, 13 июля.

В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб боец 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко.

"С прискорбием сообщаем о потере. 13 июля 2020 года в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - информирует пресс-служба подразделения ВСУ.



Известно, что Евгений Чумаченко родился в Одесской области в 1988 году. У погибшего героя осталась жена и двое детей.

"Друг, ты был светлым, веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую грусть и горькую боль как свою. Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие", - дополнили боевые побратимы фатальную публикацию в Facebook.



"Вечная память герою!", "Земля пухом!", "Искренние соболезнования родным", " Вечная память! Ты был светлым, добрым и веселым человеком! Мы будем помнить тебя....Помним. Любим. Скорбим", "Царство небесное, господи когда уже этим смертьям конец прийдет, столько хороших людей ушло", "Лучшие уходят на небо", - написали украинцы в комментариях под публикацией пресс-службы.

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