Сына политзаключенного Руслана Сулейманова, трехлетнего Мусу, обнаружили виявилислишком поздно

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МЧС Крыма, ребенка, который пропал два дня назад в Симферопольском районе около пяти часов вечера, нашли мертвым.

По информации замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, малыш играл в песочнице, неподалеку были другие дети. Это все случилось в очень тихом районе, где практически не ездили машины. Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбуке.

«Без присмотра взрослых оставался где-то 10-15 мин, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу. Со всех уголков Крыма съехались тысячи неравнодушных».

О пропаже ребенка сообщили и его отцу, общественному журналисту.

«26 марта 2019 года российские силовики задержали его на админгранице в пункте «Каланчак». Держали семь часов и испортили украинский паспорт. Уже на следующий день арестовали. Его обвиняют в «терроризме». Ему грозит до 20 лет. Сейчас его держали месяц в психиатрической больнице. На прошлой неделе снова перевели в СИЗО Симферополя», – сообщила Джапарова детали задержания Руслана Сулейманова.

Что стало причиной смерти мальчика, пока не сообщается. В МЧС Крыма подчеркнули, что «ведутся следственные действия».

Ранее мы рассказывали, что в ноябре шестеро крымских татар получили сроки от семи до девятнадцати лет по обвинению в членстве в Хизб-ут-Тахрир. Важно отметить, что никто из них не практиковал насилия и не призывал к нему, т.е. все они являются политзаключенными. И хотя организация запрещена во многих европейских странах, само членство в ней в цивилизованном мире преступлением не является.

Напомним, оккупанты устроили пытки задержанным в Крыму.

Как сообщала Politeka, РФ готовит беспредел в Азовском море.

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