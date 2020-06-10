РФ в ближайшее время начнет провоцировать украинские ВМС в Азовском море

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что Украина должна готовиться к многочисленных провокаций со стороны России в акватории Азовского моря.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интервью’ю политика “Главкому”.

Енин сказал, что президент Зеленский уполномочил его представлять Украину в делах против России в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.

Дипломат отметил, что доказательную базу собирали одни из лучших юристов в Украине.

Он отметил, что главной задачей для украинской стороны является четкое соблюдение норм и стандартов международного права.

Енин добавил, что недавно Украина подала свой Меморандум в Международный арбитраж в деле о незаконном задержании Россией украинских моряков и трех военно-морских судов, которые в соответствии с Конвенцией ООН по Международному морскому праву пользуются абсолютным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут вторгнуться в Херсонскую область, чтобы образовать еще одну незаконную "республику".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Politeka.net.

Он ссылается на источники в Перекопе, которые пишут о тревожных планах оккупантов в Крыму. По их данным, самопровозглашенное самое "руководство" полуострова собирает силы для прорыва на материковую часть Украины.

"Максимальные усилия оккупационной власти срочно направлены на расчистку русла Северо-Крымского канала. Исполнителям поставлена задача завершить подготовку канала к параду 24 июня. Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, а может быть что-то другое", - отметил Борис Бабин.

По словам бывшего спикера, Россия нацелилась на Херсонскую область, хотя пока никакой агрессии не проявляет. Он даже назвал, какие районы находятся под угрозой.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

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