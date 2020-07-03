В Киеве сред бела дня российские спецслужбы похитили гражданина Украины

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Это не просто фантастика - это уже настоящая фантасмагория. Друзья, буквально несколько дней назад в самом центре Киева... российскими спецслужбами был задержан гражданин Украины", - сообщил он.



По словам блогера, пострадавшим оказался акционер Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный" Сергей Ткаченко, а его задержание проходило в самом центре Киева.

Пользователи сети также раскритиковала действие украинских спецслужб и возмутились происходящем.

"Получается, что сотрудники ФСБ запросто по Киеву гуляют?! А чем занимаются наши спецслужбы? Как такое вообще возможно?!", "Как они попали на нашу территорию?", "Что это за государство?", - писали недовольные украинцы.

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