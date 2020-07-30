Появились подробности трагической гибели известного украинского исполнителя Александра Юшко
Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ сообщили в своих Telegram-каналах.
Информация о гибели украинца Александра Юшко, которого все знали под псевдонимом "Энди Картрайт", появилась сегодня утром, 30 июля.
В полицию обратиласт адвокат из Санкт-Петербурга, который рассказал, что к нему обратилась странная женщина. Она утверждала, что ее муж скончался четыре дня назад.
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"Когда в квартиру Картрайта пришла полиция, их встречала Марина Кохал и пять черных пакетов. В них находились фрагменты тела рэпера. Кохал рассказала, что муж умер от передозировки наркотиков", - говорится в сообщении.
Жена украинского рэпера Энди Картрайта заявила, что на протяжении четырех дней думала, что ей сделать с телом мужа, и потом решила расчленить его.
"Кохал задержали, если её версия о смерти мужа не подтвердится, то её ждет обвинение в убийстве", - добавили журналисты.
Тело известного украинского исполнителя Энди Картрайта отправили на экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли рэпер умер от передозировки наркотиков.
Ранее мы сообщали о трагической смерти ветерана АТО.
Утром 27 июля в Запорожье в реанимации от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть".
Он служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родился в Запорожье.
Возле продуктового магазина у ветерана АТО возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам. Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. "Смерть" получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма.
За жизнь бойца медики боролись три дня, но безуспешно.
Напомним, трагично оборвалась жизнь воина АТО
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