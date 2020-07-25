Военнослужащий-контрактник, который прошел войну в Афганистане и Революцию Достоинства, трагически погиб

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба 44-й бригады в Тернополе, где боец проходил службу, передает Politeka.net.

Погибшим воином оказался Михаил Воронский, который проходил службу в рядах ВСУ на должности водителя-электрика.

Сообщается, что боец ВСУ погиб от огнестрельного ранения, полученного в результате неосторожного обращения с оружием.

"Выражаем соболезнование родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского. По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", – информирует пресс-служба подразделения, в котором служил Михаил Воронский.

На место трагедии прибыли представители ВСП и полиции для проведения служебного расследования по факту гибели военнослужащего.

Отметим, что Михаил Воронский родился в Тернопольской области и с 2020 года проходил службу на контракте в 44-й артбригаде.

В последний путь Михаила Воронского проведут в его родном селе Добровляны, в Залещицком районе Тернопольской области.

Добавим, что не все украинцы поверили в версию о том, что боец, имеющий боевой опыт за спиной, мог случайно выстрелить в себя.

"Вечная память", "Эксперт-криминалист с патологоанатомом разберутся, вечная тебе память", "Царство небесное. Искренние соболезнования родным", "Вечная тебе память, дед", "Сложно поверить в версию с неосторожным обращением с оружием", "С таким опытом и неосторожное обращение с оружием? Очень странно", "Пусть Господь даст родным сил пережить трагедию", - написали украинцы в комментариях.