В Запорожье умер в больнице боец полка "Азов", которого избили возле местного супермаркета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Азова".

В "Азове" проинформировали, что утром 27 июля в Запорожье в реанимации от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть". Он служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родился в Запорожье.

Как известно, вечером 21 июля в Запорожье, куда Черевко прибыл на несколько дней в служебную командировку, во время ожидания жены под магазином, у "азовца" возник конфликт с мужчиной, который приставал к прохожим девушкам. Черевко сделал ему замечание, после чего началась драка. "Смерть" получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. После этого врачи трое суток боролись за жизнь "азовца", однако вывести его из комы так и не удалось.

Черевко служил в "Азове" с начала 2018 года, а до этого проходил службу в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

В 2015 году он защищал Широкино, в 2017 - воевал в Авдеевке, провел другие ротации на "нуле". В 2016 году Черевко служил в зенитно-ракетном подразделении НГУ, где два с половиной года учился работе с этим вооружением.

"Меня мотивирует то, что мы вернули еще не все территории. Сначала надо освободить наши земли, а потом уже задумываться над тем, чтобы уходить из армии", - цитируют слова Черевко в пресс-службе "Азова".

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