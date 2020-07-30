Боевики "ДНР" незаконно получали от Украины социальные выплаты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, контрразведка СБУ прекратила механизм незаконного получения социальных выплат боевиками "ДНР".
Контрразведчики разоблачили группу лиц в создании механизма противоправной выдачи соцвыплат из украинского госбюджета, которые поступали в том числе боевикам "ДНР".
Сообщается, что злоумышленники получали взятки за оформление жителям ОРДЛО паспортов граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения на Донбассе.
Такими "услугами", по данным СБУ, пользовались не только жители ОРДЛО, а и участники незаконных вооруженных формирований.
В Бахмуте задержали трех фигурантов дела, когда те снимали наличные.
Во время обысков у злоумышленников изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в банковских учреждениях, в том числе для боевиков.
Трем фигурантам, среди которых есть и работник украинского банка, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По данному факту продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.
Как известно, за годы вооруженного конфликта на Донбассе тема социальных выплат жителям ОРДЛО поднималась уже неоднократно и становилась поводом для спекуляций со стороны определенных политических сил. Тем не менее, позиция украинских властей оставалась в данном вопросе непоколебимой: осуществлять выплаты на территориях Донбасса до их деоккупации является невоможным.
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